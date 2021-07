Pink calificó de “sexistas” a las autoridades europeas que sancionaron a equipo femenil noruego de balonmano por negarse a usar bikini

En un bonito gesto de empatía y solidaridad la reconocida cantante Pink se ofreció a pagar la multa que pesa contra el equipo femenil de balonmano de playa de Noruega, por negarse a usar bikini para competir Campeonato Europeo de Balonmano Playa 2021.

En un mensaje a través de la red social Twitter, la cantante estadounidense mostró su orgullo hacia la selección noruega y expresó disposición para cancelar los $1,764 dólares de sanción.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021