Pink se ofrece a pagar la multa de la selección noruega de balonmano de playa que se negó a jugar en bikini

Al igual que ha hecho gran parte del resto del mundo en los últimos días, Pink también ha seguido de cerca la historia de la selección femenina noruega de balonmano de playa y su lucha por no jugar con los bikinis habituales en esta disciplina.

Ahora la cantante ha criticado las “normas sexistas” que obligan a las atletas a utilizar un uniforme con el que no se sienten cómodas y ha insistido en que estaría encantada de pagar la multa de $150 dólares por cabeza a la que se enfrenta el equipo por haberse puesto shorts durante el partido que disputó hace unos días contra España en el marco del Campeonato Europeo.

“Estoy MUY orgullosa del equipo femenino noruego de balonmano de playa POR PROTESTAR CONTRA LAS NORMAS MUY SEXISTAS DE SU ‘uniforme’. La federación europea de balonmano DEBERÍA SER MULTADA POR SEXISMO. Bien hecho, señoras. Estaré encantada de pagar las multas en su lugar. Sigan así”, comentó Pink en Twitter.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021