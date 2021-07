Sorpresas en Tokio 2020: estrella local Naomi Osaka se despide en su primer partido; Simone Biles fuera de competencia “por nervios”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La superestrella del tenis Naomi Osaka, quien encendió la llama olímpica de Tokio 2020 el viernes, ya fue eliminada tras sufrir una sorpresiva derrota ante la checa Marketa Vondrousova, número 42 en la clasificación mundial.

La japonesa, quien llegó a la competición olímpíca como número 2 del ranking mundial, cayó en dos sets (6-1, 6-4) en un partido en el que su oponente logró sacarla de su zona de confort con dejadas en la red.

Con la derrota de Osaka, el tenis de Tokio 2020 se queda sin dos de sus mayores figuras, después de que Ash Barty, número uno del mundo y campeona de Wimbledon, cayera en primera ronda.

En otra sorpresiva noticia desde Tokio, la estrella de la gimnasia Simone Biles fue retirada de la competencia por equipos “después de un intento incómodo y de baja puntuación en el salto, dejando a Estados Unidos, que ya estaba enfrascado en una dura batalla con Rusia, en serios problemas mientras busca su tercera medalla de oro consecutiva”, reportó Yahoo News.

En un comunicado oficial en Twitter, el Equipo de Gimnasia de EE.UU. (USA Gymnastics) informó que “Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones”. Pero según la transmisión en vivo de Peacock, la retirada de Biles no se debió a una lesión física, sino a un “problema mental que está teniendo”.

Osaka había ganado sus dos partidos anteriores con relativa facilidad después de un descanso de dos meses. Pero las condiciones eran diferentes este martes, con el partido disputándose bajo techo cerrado por la lluvia, acotó BBC News.

La tenista de 23 años era una de las grandes esperanzas de Japón para lograr una medalla en estos juegos dada su racha previa –campeona reinante en US Open y Australian Open-, y porque además jugaba como local.

Tokio 2020 fueron sus primeras olimpíadas y también el primer torneo que Osaka jugaba después de retirarse del Abierto de Francia en junio, cuando reveló que había “sufrido largos episodios de depresión” desde que ganó su primer título de Grand Slam en 2018.

Tras impresionantes victorias en las dos primeras rondas, Osaka parecía encaminarse hacia una medalla el martes, pero cometió 32 errores no forzados ante Vondrousova, quien sólo cometió 10. “Definitivamente siento que hubo mucha presión”, dijo Osaka tras la derrota.”Creo que es quizás porque no he jugado en Juegos Olímpicos antes y para el primer año fue demasiado”.

Official statement: "Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions." Thinking of you, Simone! pic.twitter.com/QA1GYHwWTv — USA Gymnastics (@USAGym) July 27, 2021