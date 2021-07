Ex alcalde Giuliani, abogado de Trump: “Estoy dispuesto a ir preso, pero quienes lo hagan lo pagarán en el cielo”

Rudy Giuliani habló en Nueva York con NBC News en una entrevista explosiva transmitida anoche sobre la investigación federal que lo acusa de tratos ilegales en Ucrania, una pesquisa que él llama “sin ley”.

El ex alcalde de Nueva York (1994-2001) y abogado personal del ex mandatario Donald Trump ha sido objeto de investigaciones y escrutinio del FBI desde que dos socios comerciales fueron arrestados en 2019 en un caso separado. Pero en la entrevista exclusiva anoche, el polémico Giuliani sostuvo enfáticamente que no hizo nada malo, aparentemente obsesionado con declarar su inocencia.

“No cometí ningún delito, y si cree que cometí un delito, probablemente sea realmente estúpido, porque no sabe quién soy”, dijo Giuliani, mientras se avecina una investigación sobre si estaba trabajando como cabildero no registrado para funcionarios ucranianos.

Señaló que estaba trabajando para el entonces mandatario Trump como su abogado en ese momento.

“¿El tipo que puso a la mafia en la cárcel, a los terroristas en la cárcel, a los comisionados de Ed Koch en la cárcel y a la peor gente de Wall Street, no voy a presentar (un formulario)? Quiero decir, eso es una locura”, dijo retóricamente en referencia a sí mismo.

Giuliani inicialmente acordó hablar con NBC New York en el World Trade Center Memorial en el Bajo Manhattan para una próxima historia sobre el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Pero estaba claro que había otras cosas que le preocupaban: las consecuencias de las elecciones recientes y el hecho de que todavía enfrenta una investigación criminal.

Giuliani expresó su frustración por los allanamientos del FBI en su casa y bufete de abogados en Mahattan, y calificó la investigación como equivocada y motivada políticamente. “Estoy más que dispuesto a ir a la cárcel si quieren meterme en la cárcel. Y si lo hacen, van a sufrir las consecuencias en el cielo”, dijo. “No hice nada malo”.

Cuando se le preguntó por qué estaría dispuesto a ir a la cárcel si no es culpable, Giuliani respondió: “Porque mienten, hacen trampa”. Además señaló que hay un doble rasero partidista en el Departamento de Justicia (DOJ), pues considera que ha sido indulgentes con las políticas COVID del asilo de ancianos del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, así como con lo que él calificó que es información dañina en la computadora portátil de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden.

“Cuando ves las diferencias entre la forma en que se trató a Cuomo y la forma en que me trataron a mí, y no te das cuenta de que hay una muy, muy terrible distorsión de la justicia. Porque ese no es el único ejemplo”, dijo.

Giuliani comentó además sobre quienes comparan los disturbios del 6 de enero de este año en El Capitolio con el 11 de septiembre de 2001, calificándolo de “sacrilegio” e insistiendo en que no incitó a la violencia en su discurso de antemano.

“Creo que el 6 de enero fue un crimen. Creo que cometieron el crimen de allanamiento, creo que hicieron algo de destrucción”, dijo.

Giuliani también reflexionó sobre si cree que su legado se ha visto afectado en los últimos años. “No puedo controlar eso, no puedo controlar mi legado”, dijo. “Creo que seré reivindicado”.

El FBI se negó a comentar sobre las declaraciones de Giuliani ayer. En junio, un tribunal de Nueva York suspendió a Giuliani de ejercer la abogacía en este estado, y encontró que su comportamiento “amenaza de inmediato el interés público”. A principios de este mes, el tribunal superior del Distrito de Columbia hizo lo mismo.

El fallo de Nueva York impide que Giuliani, ex fiscal federal en Manhattan, ejerza la abogacía, pero no lo despoja de su licencia de abogado.

