Fauci advierte sobre aumento de contagios de coronavirus con variante Delta: “Las cosas van a empeorar”

El Dr. Anthony Fauci, el principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia de COVID-19, dijo que, aunque es casi imposible que haya nuevas órdenes de cuarentena, la situación por contagios en el país empeorará en las próximas semanas.

“No creo que vayamos a ver cuarentenas. Creo que tenemos suficiente porcentaje de personas (vacunadas) en el país, no lo suficiente como para aplastar el brote, pero creo lo suficiente como para no permitirnos entrar en la situación que teníamos el invierno pasado”, aseguró Fauci en ABC News. “Las cosas van a empeorar”.

Los contagios de coronavirus han aumentado en todo el país, incluso en estados donde se habían mantenido a niveles bajos, como Nueva York, donde pasaron de poco más de 400 a más 3,000 al día en una semana, pero entidades registraron récords, como Florida con más de 21,000 nuevos casos.

Las últimas 24 horas, EE.UU. registró en total 52,898 casos nuevos, aunque los niveles de muertes no ha aumentado drásticamente con 241 nuevos fallecimientos.

“Si miras la aceleración del número de casos, el promedio de siete días ha aumentado sustancialmente”, reconoció Fauci.

