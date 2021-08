Después de hacer spinning, Luz Elena González muestra los resultados luciéndose en traje de baño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luz Elena González es una de las actrices que gustan compartir muchos momentos de su vida en las redes sociales, y ahora se dejó ver tomando clases de spinning, luciendo su figura en ajustados leggings grises y un top rosa. En los videos se nota su condición física, pues a pesar de la intensidad de las rutinas ella no se muestra cansada.

Más tarde, la bella actriz mexicana de 46 años publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que aparece en las playas de Acapulco, saliendo del mar y presumiendo su escultural cuerpo en un traje de baño estampado.

Acompañando las imágenes, Luz Elena escribió un largo mensaje en el que sobresale lo siguiente: “Nos disfrutamos como hace mucho no lo hacíamos, nos reímos, nos divertimos y la gozamos..por cierto, para los que crean que me hace falta un bronceado pues sí ya lo sé jajajajajajajaja espero que algún día se ponga de moda la piel blanca 🤪 ustedes qué opinan? Entre los 80 y 90s estaba de moda broncearse y era la demostración de que me fui de vacaciones, y ahora hay más conciencia de la salud de la piel y los jóvenes se cuidan más y no se exponen cómo antes, me podrían dar su opinión?”

