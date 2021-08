Abuso sexual en pleno vuelo: un pasajero de Frontier Airlines es atado con cinta adhesiva a su asiento después de haber manoseado a las azafatas

Un hombre que viajaba en un vuelo de Frontier Airlines terminó atado con cinta adhesiva a su asiento tras una serie de incidentes entre los cuales está haber manoseado y dar un puñetazo en la cara a una auxiliar de vuelo.

El informe de policía señala que Maxwell Berry, de 22 años, estaba sentado en el asiento 28D y había pedido dos bebidas con alcohol a una azafata. Al terminar solicitó una nueva ronda y supuestamente rozó su copa vacía en el trasero de la azafata de una forma inapropiada. El incidente ocurrió en el vuelo del 31 de julio que partió de Filadelfia y cuyo destino era Miami.

El informe menciona que la azafata respondió al pasajero diciendo “no me toques”. A pesar de ello, al pasajero le sirvieron otra bebida.

Después Berry derramó su bebida sobre su camisa por lo que se dirigió al baño y salió sin ella. Según el informe de la policía la auxiliar de vuelo le dijo que se pusiera una camisa y le ayudó a sacar una nueva de su equipaje de mano.

Debido al aumento de violencia por parte de pasajeros en los vuelos American Airlines y Southwest Airlines pospusieron en mayo su servicio de bebidas alcohólicas en un esfuerzo por detener una ola de indisciplina de los pasajeros debido a que los asistentes de vuelo han recibido desde insultos hasta golpes durante los vuelos.

El joven continuó caminando por el pasillo del avión durante unos 15 minutos y después “comenzó a hacerse el simpático” e incluso a una segunda azafata le manoseó los pechos. Una tercera azafata le dijo al pasajero que se sentara y que dejara de tocar a su compañera. Sin embargo, el informe de la policía menciona que el hombre se “acercó por detrás y rodeó con sus brazos a ambas azafatas y volvió a manosear los pechos” y al parecer dio un puñetazo en la cara de una de ellas.

De acuerdo a la Administración Federal de Aviación (FAA) hasta junio recibió más de 3,000 reportes de indisciplina de pasajeros, de los cuales 2,300 corresponden a personas que se han negado a utilizar una mascarilla durante los viajes.

Los videos publicados en las redes sociales muestran a un integrante de la tripulación en las que está atando con cinta adhesiva al joven en un asiento con la ayuda de un extensor de cinturón de seguridad mientras algunos de los pasajeros celebran la acción. Berry permaneció atado al asiento hasta que el vuelo aterrizó en Miami para después ser detenido y acusado de tres cargos de agresión.

Cell phone video you’ll only see on @WPLGLocal10 shows a @FlyFrontier flight attendant duct taping an unruly passenger to his seat on Flight 2289 from Philadelphia to @iflymia. @MiamiDadePD says Maxwell Berry groped two flight attendants and punched a third. pic.twitter.com/SSLpCer8wh

