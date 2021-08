Directo de Tokio 2020: campeón nadador Caeleb Dressel celebró sus medallas olímpicas paseando en Nueva York

Tras despedirse de Tokio 2020 con cinco medallas de oro, el campeón olímpico Caeleb Dressel ha estado de paseo de Nueva York, junto a otros miembros del equipo de natación de EE.UU.

El nativo de Florida que cumplirá 25 años a mediados de agosto, estuvo ayer en la cima del famoso Empire State, uno de los edificios más emblemáticos del mundo, junto a otros compañeros también medallistas de Tokio 2020.

“He estado en Nueva York un par de veces, pero en realidad nunca había estado aquí… esto es muy bueno”, comentó Dressel a Pix11 desde el rascacielos. “Ser capaz de ver realmente la ciudad en lugar de solo los lados de los edificios, es bastante especial aquí”.

Ryan Murphy, quien ganó medallas de oro, plata y bronce, también se mostró complacido con la visita. “Es genial venir aquí después de unos Juegos Olímpicos realmente exitosos con el equipo de Estados Unidos”, dijo el nativo de Illinois.

Abbey Weitzeil, nadadora californiana cuatro veces medallista olímpica, recordó que estas olimpíadas fueron diferentes por las regulaciones de COVID y la ausencia de espectadores, pero las aprovecharon al máximo. “El equipo y los atletas hicieron un muy buen trabajo, incluso estando en las gradas y animando y haciendo que el ambiente fuera lo mejor que pudiéramos”.

Regan Smith, nativa de Minnesota, ganó dos medallas de plata y un bronce. “Fue muy divertido… Fue genial conocer y relacionarse con los compañeros de equipo. Competir en el escenario más alto del mundo fue súper especial”, resumió.

De las cinco medallas de oro de Dressel, tres son de victorias individuales. “Poder representar la bandera en mi gorra, ha sido realmente especial para mí”, agregó. Ahora, después de largos vuelos y semanas fuera de casa con la presión de competir, todos dijeron que anhelan volver a sus propias camas y pasar tiempo con sus familias.

Previamente, el lunes Dressel estuvo en el programa matutino Today de NBC, en una transmisión desde los jardines del Rockefeller Center, rodeado de admiradores. Antes de partir de la capital japonesa, afirmó que en esta cita olímpica “sintió la magnitud de la presión” como máximo favorito en todas las pruebas donde compitió.

"I've been to New York a couple of times, but I've actually never been up here, but this is pretty cool,” swimming medalist Caleb Dressel said. “Being able to actually see the city instead of just sides of buildings, it's pretty special up here.” https://t.co/53AQ3WgtXh

— PIX11 News (@PIX11News) August 4, 2021