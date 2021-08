Lady Gaga y Tony Bennett lanzan el sencillo “I get a kick out of you”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Lady Gaga ha vuelto a grabar a dueto con Tony Bennett, y ahora han presentado el sencillo “I get a kick out of you”, que es un cover al clásico de Cole Porter de 1934. La canción forma parte del álbum Love for sale, que saldrá a la venta el 1 de octubre.

Ambos artistas eligieron estrenar este tema el 3 de agosto, día en que Tony celebró su cumpleaños número 95; Love for sale será el último álbum del cantante, luego de que se le diagnosticara Alzheimer. El video de “I get a kick out of you” se estrenará el próximo viernes.

Hace siete años Lady Gaga y Tony Bennett grabaron su primer álbum juntos, Cheek to cheek, que fue un éxito en ventas y ganó el Grammy en la categoría de Mejor Album de Pop Tradicional. A partir de ahí se hicieron grandes amigos, y Tony llegó a pintar a la cantante en varias ocasiones.

