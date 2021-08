Apple escaneara los iPhones en busca de imágenes de abusos sexuales a menores

Apple planea escanear las fotos que están almacenadas tanto en los iPhones como en el iCloud en busca de imágenes de abuso infantil, según un informe del periódico Financial Times.

El nuevo sistema podría ayudar a las fuerzas del orden en investigaciones criminales, pero podría abrir la puerta a un aumento en el número de demandas legales por vulnerar los datos de los usuarios.

El sistema, llamado neuralMatch, “alertará a un equipo de personas que al detectar imágenes ilegales se pondrán en contacto con las fuerzas del orden”, dijo el Financial Times.

El sistema neuralMatch fue probado al utilizar 200,000 imágenes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados se pondrá en marcha primero en los Estados Unidos. Las fotos escaneadas serán codificadas y comparadas con una base de datos de imágenes conocidas de abusos sexuales a menores.

“Cada foto subida a iCloud en Estados Unidos recibirá un “vale de seguridad”, que dirá si es sospechosa o no”. “Una vez que se marque un determinado número de fotos como sospechosas, Apple permitirá escanear todas las fotos sospechosas y, en caso de ser ilegales, serán enviadas a las autoridades”.

Apple ya comprueba los archivos de iCloud con respecto a las imágenes conocidas de abuso de menores, al igual que cualquier otro proveedor importante de servicios en la nube. Pero el sistema neuralMatch iría más allá, permitiendo el acceso al almacenamiento de los dispositivos.

Relacionado: 7 funciones ocultas del iOS 14 que mejorarán tu experiencia con el iPhone

Matthew Green, profesor de la Universidad John Hopkins, planteó el miércoles en su cuenta de Twitter su preocupación por el nuevo sistema de escaneo y dijo que “esta herramienta puede ser una ayuda para encontrar pornografía infantil en los teléfonos de la gente. Pero imagina lo que podría hacer en manos de un gobierno autoritario“.

“Incluso si crees que Apple no va a permitir que estas herramientas sean mal utilizadas todavía hay mucho de qué preocuparse”, añadió.

This sort of tool can be a boon for finding child pornography in people’s phones. But imagine what it could do in the hands of an authoritarian government? https://t.co/nB8S6hmLE3

— Matthew Green (@matthew_d_green) August 5, 2021