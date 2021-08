NASA busca voluntarios para vivir en “Marte” por un año completo

Preparándose para el envío eventual de astronautas a Marte, la NASA está buscando a cuatro personas que vivan durante un año en Mars Dune Alpha, un hábitat “marciano” de 1,700 pies cuadrados, creado por una impresora 3D dentro de un edificio en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.

Al estilo la película “The Martian” que le valió una nominación al Óscar al actor Matt Damon, los cuatro voluntarios pagados trabajarán en una misión de exploración marciana simulada completa con caminatas espaciales, comunicaciones limitadas en casa, alimentos y recursos restringidos y fallas de equipos.

La NASA está planeando tres de estos experimentos y el primero comenzará en el otoño del próximo año. “Queremos comprender cómo se comportan los humanos“, dijo la científica principal Grace Douglas. “Estamos viendo situaciones realistas de Marte”.

El proceso de solicitud se abrió ayer viernes y durará hasta el 17 de septiembre. Los detalles pueden consultarse aquí. Obviamente la NASA no está buscando a cualquiera: los requisitos son estrictos, incluido tener una maestría en un campo de ciencias, ingeniería o matemáticas, o experiencia como piloto.

Además sólo ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes (green card) son elegibles. Deben tener entre 30 y 55 años, gozar de buena salud, no padecer problemas dietéticos ni ser propensos al mareo por movimiento.

Eso muestra que la NASA está buscando personas cercanas al perfil de quienes hacen vuelos espaciales, opinó el ex astronauta canadiense Chris Hadfield. Para él, eso es algo bueno porque será un mejor experimento si los participantes son más similares a las personas que realmente irán a Marte.

Los esfuerzos rusos anteriores en una misión falsa a Marte llamada “Mars 500” no terminaron bien en parte porque los escogidos se parecían demasiado a la gente común, agregó Hadfield, quien pasó cinco meses en órbita en 2013 en la Estación Espacial Internacional, donde tocó la guitarra y cantó un video de la versión de “Space Oddity” de David Bowie, acotó Associated Press.

Calling all Martians! @NASA is recruiting four crew members for a year-long mission that will simulate life on a distant world, living in “Mars Dune Alpha,” a 3D-printed habitat. Want to take part in research for the first human Mars mission?

Learn more! https://t.co/v3dL7qzRk9 pic.twitter.com/k5sviRXvtV

— NASA Mars (@NASAMars) August 6, 2021