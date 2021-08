Con un body estampado y de estilo bondage, Thalía impacta luciendo su figura al máximo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Thalía no deja de sorprender a sus fans, y ahora dio de qué hablar con sus más recientes publicaciones en Instagram, mostrándose en un body estampado con capucha al estilo bondage, en la misma línea del que usó Kim Kardashian hace tan sólo unos días.

La cantante mexicana acompañó las imágenes con un largo mensaje: “Siento importante romper nuestros propios límites. Tal vez en otros tiempos, no me hubiera puesto algo así, y eso que siempre he sido atrevida y arriesgada con la moda. 😎⁣ Sólo que ahora me divierto más y no me tomo las cosas tan en serio, por el contrario, mientras más diferente y arriesgada sea la experiencia, ¡mejor! 😜”

Pero eso no fue todo: Thalía compartió en sus historias de Instagram que en los noventas ya había usado ese estampado en una prenda, al grabar su primer álbum. Además, en TikTok⁣ publicó un video haciendo playback de su hit de 1992 “Love”, luciendo su figura en el mencionado body.

Thalía posa en la piscina usando un traje de baño con escote hasta la cintura

En leggings con transparencias, Irina Baeva se luce al ejercitarse en el gimnasio

Khloé Kardashian expone al máximo su bronceado usando un microbikini amarillo