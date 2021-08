Demandan al Príncipe Andrés en Nueva York por abuso sexual de una adolescente: secuelas de millonario suicida Jeffrey Epstein

Virginia Roberts Giuffre, una de las denunciantes más conocidas de la red de pedofilia del millonario suicida Jeffrey Epstein, presentó ayer una demanda contra el príncipe Andrés de Inglaterra (61) en la corte federal de Manhattan, acusando que la agredió sexualmente cuando era una “niña”.

Giuffre presentó la demanda ayer, día de su cumpleaños 38. El príncipe tiene dos hijas, Beatriz y Eugenia, de 33 y 31 años. La californiana, que busca compensación multimillonaria por agresión y angustia emocional, dijo que el hijo de la reina Isabel abusó sexualmente de ella al menos tres veces cuando tenía 17 años, por instrucciones de Epstein o de su supuesta cohorte, Ghislaine Maxwell, resumió New York Post.

“Estoy responsabilizando al príncipe Andrés por lo que me hizo. Los poderosos y ricos no están exentos de ser responsabilizados por sus acciones”, afirmó la demandante en un comunicado, citó la revista People. El príncipe Andrés -a quien algunos llaman el “hijo favorito” de la reina– no ha comentado sobre la demanda.

Virginia Giuffre has sued Prince Andrew in New York for sexual abuse under the Child Victims Act:

"I am holding Prince Andrew accountable for what he did to me. The powerful and rich are not exempt from being held responsible for their actions." https://t.co/UM6ujrfWJ8

— Vicky Ward (@VickyPJWard) August 9, 2021