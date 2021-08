Khloé Kardashian expone al máximo su bronceado usando un microbikini amarillo

Khloé Kardashian se ha distinguido por ser una de las modelos en las campañas de sus propios productos, y ahora se dejó ver espectacular en una fotografía que publicó en sus historias de Instagram, en la que luce al máximo su bronceado usando un microbikini amarillo de su línea Good American.

En otras fotografías (que obtuvieron más de un millón de likes) la bella socialité presumió su escultural figura al usar un body de color nude, promocionando cápsulas de colágeno para beneficiar la piel.

Recientemente Khloé, de 37 años, reveló a través de su cuenta de Twitter que padece de migraña, y el efecto que tuvo en ella el olvidar sus medicamentos; todo ello provocó que muchas personas con el mismo padecimiento se mostraran solidarias: “Ojalá la gente entendiera lo debilitantes que pueden ser las migrañas. Me siento tan frustrada cuando la gente me dice que siga adelante y que es tan sólo un mal dolor de cabeza. ¡¡Si tan sólo supieran!! Ese sentimiento es tortuoso e indescriptible. No puedo creer que salí de casa sin mi medicamento para la migraña”.

I wish people understood how debilitating migraines can be. I get so frustrated when people tell me to push through and it’s just a bad headache. 😡 if only they knew!! That feeling is torturous and indescribable. I can’t believe I left home without my migraine medication 🙄

— Khloé (@khloekardashian) August 9, 2021