Ryan Adams no comprende por qué su ex esposa Mandy Moore se sumó a las acusaciones de acoso sexual en su contra

Hace unas semanas Ryan Adams reveló a través de sus redes sociales que estaba a punto de perder su casa y su sello discográfico independiente por culpa del artículo del periódico The New York Times que recopilaba los testimonios de varias mujeres, incluida su ex esposa Mandy Moore y varias ex novias, que lo acusaban de explotar su posición privilegiada en el mundo de la música para ofrecer oportunidades profesionales a jóvenes artistas a cambio de favores sexuales.

Moore (ahora estrella de la serie “This is us”), en concreto, aseguró que Ryan había minado su autoestima con su carácter controlador y la había hecho sentirse avergonzada de su pasado como estrella del pop. Estas declaraciones tomaron por sorpresa al cantante, que sostiene que hasta entonces los dos habían mantenido un trato cordial e incluso seguían en contacto desde su divorcio en 2016 para hablar del bienestar de sus mascotas en común.

“Me dije: ‘¿Qué sentido tiene todo esto ahora? Porque va a hacerle daño a mi familia y a nuestros amigos’. Y hablamos de estas cosas hace años. Disolver un matrimonio es una de las cosas más difíciles y más devastadoras que te pueden pasar. Y lo mejor que puedes hacer es afrontarlo con sensibilidad. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Así que, sí, estaba un poco confundido”, confesó Ryan en una nueva entrevista a Los Angeles Times.

Según su versión de los hechos, Ryan incluso felicitó a Mandy por su enlace con Taylor Goldsmith en 2018, asegurándole que su propio matrimonio fallido había servido para que ella encontrara eventualmente a “un hombre maravilloso”. “Cuando se comprometió, le escribí una carta diciéndole que estaba muy orgulloso de ella y que me alegraba mucho… Interactuábamos de esa forma y significaba mucho para mí”, añadió.

Por otra parte, Adams también ha negado que perjudicara conscientemente la carrera musical de Mandy cuando ella intentaba trabajar con otras personas, diciéndole que no era una verdadera artista porque no tocaba ningún instrumento. “Si eso salió alguna vez de mi boca, espero que inmediatamente después le ofreciera una disculpa sincera. Soy capaz de decir cosas de las que luego me arrepiento y es terrible que eso ocurra alguna vez”, reveló. “Entiendo su decepción. Entiendo su punto de vista. Entiendo la frustración que debe haber sentido. Pero yo quería ser tan útil como pudiera”.

