14 detenidos por explotar niños para pedir donaciones y financiar pandillas desde Georgia

Catorce personas fueron arrestadas después de que una investigación descubrió que una organización benéfica en Georgia que se promocionaba a sí misma como “sembrando el futuro de Estados Unidos” era en realidad una pandilla callejera multiestatal que explotaba a niños con fines de lucro.

La lista de detenidos incluye a dos hispanos: Miguel J. Báez y Isaiah Rubén Cordero, ambos acusados de tráfico humano y fraude, entre otros cargos, que los exponen a más de 100 años de cárcel si son hallados culpables.

La oficina del Secretario de Estado regional dijo que los presuntos pandilleros estaban obligando a los niños a ir a las puertas para pedir donaciones para la organización benéfica sin licencia llamada “Georgia Peach Youth Club of America Inc”.

“Usar niños para engatusar dinero de generosos habitantes de Georgia para financiar la actividad de las pandillas es imperdonable”, dijo el secretario Brad Raffensperger en un comunicado. “Las habilidades de nuestros investigadores profesionales desencadenaron lo que se convirtió en una ofensiva de múltiples agencias y permitirá proteger a los niños y donantes de una estafa horrible”.

Un hombre, que deseó permanecer en el anonimato, dijo a Fox News que un niño que llamó a su puerta el año pasado a nombre de la organización estaba nervioso. “Algo no parecía estar bien”. Más tarde llamó a la policía de Milton porque no quería que el menor estuviera solo por la calle cuando oscurecía.

A la larga, la investigación, que involucró a autoridades locales y varias agencias federales, condujo a 14 sospechosos ahora acusados por cargos que incluyen tráfico de personas, actividad de pandillas, lavado de dinero, extorsión y fraude benéfico.

El martes, un gran jurado del condado Cherokee en Georgia emitió acusaciones contra presuntos miembros de los “Nine Trey Bloods”, un subconjunto de “United Blood Nation”, conocida banda criminal callejera de Los Ángeles.

“Esperamos presentar este caso ante los tribunales”, escribió en Twitter el fiscal general de Georgia, Chris Carr, tras el anuncio del secretario estatal.

“Las principales prioridades de GBI son llevar a cabo investigaciones sobre pandillas callejeras criminales, tráfico de personas y crímenes contra niños”, tuiteó el martes el Georgia Bureau of Investigation (GBI).

