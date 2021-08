86% de encuestados culpa a la pandemia y 79% al gobierno de Biden de la inflación que está afectando los bolsillos en EE.UU.

Una gran mayoría de los estadounidenses está culpando a la pandemia (86%) y a las políticas económicas del gobierno del presidente Joe Biden (79%) del aumento de precios de los comestibles, gasolina y artículos para el hogar que les está causando dificultades financieras, según una nueva encuesta.

Alrededor del 70% de los consultados opinó que la economía nacional está en mal estado y muchos más (86%) están preocupados por la inflación, según el sondeo.

La encuesta de Fox News, realizada por Beacon Research y Shaw & Company Research, se llevó a cabo del 7 y al 10 de agosto, entre 1,002 votantes registrados seleccionados al azar en todo el país.

Los crecientes costos de los alimentos y la gasolina están causando dificultades financieras al 70% de las personas con ingresos anuales inferiores a 50,000 dólares, según la encuesta. Y más del 50% de los que ganan $100,000 dicen que los aumentos de precios también han sido duros para ellos.

“El grado en que los hogares de bajos ingresos están sintiendo la presión sobre los alimentos y el combustible es sorprendente, y destaca el riesgo de que la inflación pueda llevar a las familias al borde financiero”, comentó el encuestador Chris Anderson.

En junio, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo había aumentado 5% en los últimos 12 meses, el número más alto desde la gran recesión de agosto 2008. La inflación siguió en alza en julio con el índice de precios subiendo 5.4% en comparación con el año pasado.

Los precios al consumidor, que miden una canasta de bienes y servicios, así como los costos de energía y alimentos, aumentaron en julio un promedio de 0.5% respecto al mes anterior, dijo el Departamento de Trabajo.

Los precios de los alimentos subieron 0.7% en julio con respecto a junio, y 3.4% frente al año anterior, según los datos. En tanto, la gasolina subió 2.4% desde mayo y casi 42% respecto a 2020, resumió New York Post.

Tal escenario puso en alerta al gobierno de Biden, que ha pedido a la presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Lina Khan, monitorear más el costo de gasolina en todo el país y aplicar acciones sobre alza ilegal de precios.

86% of Americans are concerned about inflation, and 79% say the government’s economic agenda is making things worse. https://t.co/AYdSLNTVTL

— Citizens Against Government Waste (@GovWaste) August 12, 2021