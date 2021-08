Aterrador video captó a cocodrilo atacando a tres personas en zoológico frente a niños en Utah

Una fiesta infantil de cumpleaños en un centro de reptiles se convirtió en una pesadilla cuando un cocodrilo atacó a tres personas, frente a varios niños.

El incidente ocurrió el 14 de agosto en el zoológico “Scales and Tails” en West Valley City, Utah. El insólito video capturado por la visitante Theresa Wiseman muestra a una empleada que intentaba guiar al cocodrilo de regreso al tanque de agua después de que saltó a la plataforma.

La empleada no identificada daba una orden al reptil cuando de repente la agarró de la mano con sus largas mandíbulas y comenzó a tirar de ella hacia el tanque. Sin dudarlo, el también visitante Donnie Wiseman, esposo de Theresa, saltó al agua para liberar la mano de la instructora, con la ayuda de otro hombre, , informó ABC News.

Según una publicación en la página de Facebook del centro de reptiles, otra huésped que tenía experiencia en enfermería le brindó asistencia médica a la empleada, quien luego fue llevada al hospital, sometida a una cirugía no especificada y reportada en condición estable.

Shane Richins, dueño del zoológico privado familiar, dijo en una entrevista el lunes que la empleada estaba abriendo el recinto para alimentar al cocodrilo como de costumbre, pero esa vez el reptil “se puso un poco más agresivo”.

Agregó que el centro normalmente tiene una política estricta de que haya un segundo manipulador cerca cuando los empleados están trabajando con los animales, pero eso no se ha hecho cumplir en los últimos años si el trabajador no planea ingresar al recinto, informó Associated Press.

