Britney Spears vuelve a escandalizar mostrandose ‘topless’ en Instagram, fans piden le retiren su celular

Britney Spears lo hace nuevamente y vuelve a aparecer en ‘topless’ en su cuenta de Instagram desafiando los límites de la censura y dejando a sus fans confundidos por repetidamente subir la mismas fotografías.

Y es que desde hace días que la intérprete de “Toxic” ha encendido las alarmas entre sus millones de seguidores que han quedado preocupados por que dentro de su red social la cantante ha posteado las mismas fotos en varias ocasiones sin ninguna explicación.

En las imágenes se le puede ver en ropa interior y botas altas en color rojo mientras con sus manos cubre sus pechos, y en otra foto similar aparece con una rosa roja, logrando dejar confundidos a sus followers, que no dan crédito a este tipo de comportamiento.

Toda esta situación ha generado opiniones encontradas entre sus seguidores ya que algunos alientan este tipo de comportamiento y lo ven como algo ‘liberador’ después de pasar tantos años vigilada, otros piensan que esto pudiera afectar el proceso ante el juez de su tutela legal por lo que sugieren le ‘retiren el celular’ y otros más especulan que ni siquiera debe ser ella quien maneja sus redes sociales.

“Te ves maravillosa Britney, no puedo esperar a que seas libre“, “Esta bien chica, ya hemos visto suficiente“, “Ok estoy empezando a sospechar que algo no está bien“, “No entiendo lo que está pasando“, “Alguien retirele el celular“, “No creo que sea ella quien maneje la cuenta“, expresaron algunos usuarios.