¿Se avecina una reunión del trío Destiny’s Child?

Los fans de Destiny’s Child llevan horas conteniendo la respiración mientras esperan un anuncio que no termina de llegar: el de la reunión de Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams. El motivo que les ha llevado a pensar que la banda femenina prepara algún proyecto secreto es que acaban de cambiarse las imágenes de cabecera en todas sus cuentas de las redes sociales sin dar ninguna explicación al respecto.

Si algo ha demostrado el reencuentro de los antiguos protagonistas de la serie “Friends” es que explotar la nostalgia del público puede resultar muy rentable tanto en el cine, la música o la televisión, así que no resultaría demasiado extraño que las chicas de Destiny’s Child se animaran a replicar esta exitosa fórmula.

La última ocasión en que las tres cantantes se volvieron a ver en persona, al menos que trascendiera públicamente, fue en mayo, cuando Michelle compartió en Twitter un clip de audio con motivo del lanzamiento de su libro “Checking in: how getting real about depression saved my life – and can save yours”. En la grabación se le podía escuchar hablando mientras preparaba una sopa y, de pronto, la inconfundible voz de Beyoncé la interrumpía para aclarar que estaba acompañada de las chef “Boyardee” y “Boy-Kelly”, refiriéndose a ella misma y a Kelly.

El trío no se ha subido a un escenario desde el festival de Coachella de 2018, que encabezó la propia Beyoncé y al que invitó a sus antiguas compañeras para que le ayudaran a interpretar un remix de tres de sus canciones más populares: “Lose my breath”, “Say my name” y “Soldier”.

