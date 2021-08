VIDEO: “La revolución está en marcha, estoy listo para morir”, dice sospechoso con bomba en el Capitolio

Dos videos del sospechoso que amagó con hacer explotar una bomba en el Capitolio fueron publicados en Twitter. La amenaza provocó el desalojo de las instalaciones y una amplia movilización policiaca, incluido el despligue de equipo especial contra explosivos y el FBI.

“La revolución está en marcha. Está aquí… Estoy listo para morir por la causa”, dice el sujeto en un video compartido por el periodista Ryan J. Reilly.

NEW: “The revolution is on. It’s here… I’m ready to die for the cause.”

Here’s video from the man who said he’s got a bomb outside the Capitol.

Follow @huffpost and @sara_bee for more as the situation develops. pic.twitter.com/aRx1hES7Vl

— Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) August 19, 2021