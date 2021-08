“No eres un caballo, no eres una vaca”, la FDA advierte sobre uso de droga para animales contra COVID-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lanzó una extraña alerta nacional: advertir a las personas de ingerir un medicamento de uso exclusivo de animales para intentar reducir los efectos de COVID-19.

“No eres un caballo, no eres una vaca”, escribió la agencia en Twitter para promover la alerta. “En serio. Todos. Tienen que parar”.

El más reciente medicamento aprobado por la FDA contra coronavirus es Regeneron.

La alerta ocurre por el incremento del uso de un medicamente llamado ivermectina para tratar a los humanos contra COVID-19, pero es una droga suministrada principalmente a animales contra parásitos.

“Algunas formas de ivermectina se utilizan en animales para prevenir la dirofilariosis y ciertos parásitos internos y externos”, indica la agencia.

Si bien es cierto que la agencia reconoce que hay un medicamento similar que se aplica en humanos es bajo estricta supervisión y para condiciones muy específicas y en bajas dosis.

“Es importante tener en cuenta que estos productos son diferentes de los que se utilizan para las personas y que son seguros únicamente cuando se usan según las prescripciones para animales”, advierte la agencia.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021