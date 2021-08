VIDEO: Natalia Téllez se sincera sobre su fallido intento de ser bisexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La conductora mexicana, Natalia Téllez, sigue dando de qué hablar, y es que en esta ocasión la también actriz, además de su talento no deja de demostrar su transparencia ante el público, por ello ahora reveló algo muy íntimo de sus recientes relaciones sentimentales.

En una emisión del programa “Netas Divinas” la presentadora se sinceró con su compañera de trabajo al revelar por qué no funcionó salir con mujeres.

El encargado de hacerle esta pregunta fue el actor y bailarín venezolano, Emmanuel Palomares, quien estuvo como invitado: “Natalia, ¿has experimentado con mujeres?”.

Tras ser cuestionada sobre si ha experimentado con personas del mismo sexo, la también actriz, de 35 años confesó que una vez intentó salir con una mujer tras una ruptura amorosa, pero no funcionó.

Natalia aseguró que todo iba muy bien, sin embargo, cuando se besaron se dio cuenta que no le gustó “Sí, salí con una chava y me besé con ella y hasta ahí llegó porque algo con el olor, no que oliera mal, no me gustó”.

La actriz admitió que en ese momento se sintió muy incómoda y por eso siente que no funcionó. Aunque confesó que en varias ocasiones le ha contado a su hermana que quizás sea lesbiana, sin embargo, esta le asegura que solo es porque se encuentra un poco deprimida y tiene que ir un psicólogo.

“No funcionó para mí ese año, es que luego dice mi hermana que si me deprimo o me va mal en el amor vuelvo a pensar que soy lesbiana y algo es como: ‘Tal vez debo intentarlo con mujeres’ y mi hermano ‘no, debes de ir al psicólogo querida’”

Cabe señalar que en emisiones pasadas Téllez ya había contado su experiencia y relató que años atrás llegó a pensar que era bisexual, esto debido a que cuando salía con hombres no podía evitar aburrirse o quedarse dormida durante la cita.

“Yo lo intenté cuando terminé con un novio del que estaba muy enamorada. Yo salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas. No importaba si el susodicho era guapo o estaba buenote. Yo chupaba, tomaba, decía: ‘Eso tiene que jalar y el wey hablaba y yo me quedaba dormida”

Luego de múltiples fallidas citas amorosas con hombres, Natalia le platicó su problema a una sexóloga, quien al escucharla de inmediato la invitó a salir para ver si podían tener una relación más allá de una amistad.

“A la cuarta vez que me pasó eso, yo tenía un programa de radio y se lo conté a una chica sexóloga muy bonita que iba al programa y le dije: ‘Es que me quedo dormida cuando voy a las citas. A lo mejor yo soy bisexual’, porque quedaba claro que me gustaban los hombres. Yo dije: ‘Creo que soy bisexual’ y la chava pa’ luego es pronto me dijo: ‘Pues dame tu teléfono y salgamos”

Finalmente, la presentadora mencionó que aceptó salir con esta chica, sin embargo, no hubo química, razón por la decidió irse con sus amigos antes de que terminará la cita.