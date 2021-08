Le quitan el premio Emmy a Cuomo tras escandalosa renuncia a gobernación de Nueva York

Andrew Cuomo ha sido despojado del cuestionado premio Emmy que recibió en noviembre pasado por sus conferencias de prensa televisadas sobre la pandemia COVID-19.

La noticia fue anunciada hoy desde Los Ángeles por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (IATAS), apenas un día después de que Cuomo hiciera efectiva su renuncia a la gobernación de Nueva York, en medio de diversos escándalos e investigaciones que incluyen supuestos acosos sexuales, abuso de poder y ocultar información sobre muerte masiva de ancianos en asilos durante la pandemia.

“La Academia Internacional anunció hoy que, a la luz del informe de la Fiscal General de Nueva York y la posterior renuncia de Andrew Cuomo como gobernador, rescindirá su Premio Emmy internacional especial 2020″, dijo el comunicado de IATAS. “Su nombre y cualquier referencia a que haya recibido el premio serán eliminados del material de la Academia Internacional en el futuro”.

“¡Esas son buenas noticias! La Academia ahora ve lo que nosotros vemos en Cuomo”, comentó el concejal demócrata Robert Holden, quien envió una carta a la Academia en febrero instándolos a retirar el premio Emmy de su compañero de partido, acotó New York Post.

“Y éste es el menor de los problemas de Cuomo”, agregó el legislador de Queens. “Todavía tenemos las investigaciones de las muertes en hogares de ancianos de COVID y las acusaciones de que usó personal gubernamental pagado para redactar su libro”.

Esta madrugada, la anterior vice gobernadora Kathy Hochul asumió por ley el cargo dejado por Cuomo. Es la primera mujer en la historia al frente del ejecutivo estatal de NY.

NEW: Andrew Cuomo has been stripped of his International Emmy. pic.twitter.com/gJHNY26hZ8

The International Academy of Television Arts & Sciences said it had rescinded a special Emmy award given to former New York Governor Andrew Cuomo for his COVID-19 briefings in 2020 given his resignation from office https://t.co/tdiVmHovhS pic.twitter.com/ZViIIKkoeJ

— Reuters (@Reuters) August 24, 2021