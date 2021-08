Familia inmigrante acusada de estafa de lotería y fraude fiscal por $21 millones en Boston

Ali Jaafar (62) y sus hijos Yousef (28) y Mohamed Jaafar (30) fueron acusados ​​ayer en Boston en relación con un esquema de “10%” en el que supuestamente cambiaron billetes ganadores de la lotería del estado Massachusetts a nombre de otros, para evitar impuestos sobre las ganancias.

Los tres hombres residentes de Watertown (MA) fueron acusados de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS), lavado de dinero y múltiples cargos por presentar declaraciones de impuestos falsas, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

De acuerdo con los documentos penales, los acusados ​​conspiraron con otros para comprar boletos de lotería acertados a los ganadores reales a cambio de dinero en efectivo, con un descuento que generalmente estaba entre el 10 y el 20% del valor de cada premio, lo que les permitía evitar reportar las ganancias en sus declaraciones de impuestos, un esquema comúnmente conocido como “10%”.

Los acusados ​​y co-conspiradores supuestamente presentaron los boletos ganadores a la Comisión de Lotería de Massachusetts como propios y cobraron el valor total de los premios. También se alega que los acusados ​​informaron las ganancias de los boletos como propias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta y compensaron indebidamente las ganancias reclamadas con supuestas pérdidas de juego, evitando así los impuestos federales sobre la renta.

Entre 2011 y 2019, los acusados ​​juntos cobraron más de 13,000 billetes de lotería y reclamaron más de $20,989,284 de dólares en ganancias de lotería de Massachusetts. Según sus reclamos de lotería presentados, en 2019, Ali Jaafar fue el principal cambiador de boletos de lotería individual en ese estado. Su hijo Mohamed fue el 3er cambiador de boletos individual más alto y Yousef fue el 4to cambiador más alto.

El cargo de conspiración para defraudar al IRS prevé una sentencia de hasta cinco años de cárcel, tres años de libertad supervisada, una multa de $250,000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta, la que sea mayor, y restitución.

El cargo de conspiración para cometer lavado de dinero prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de $500,000 dólares o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, la que sea mayor, restitución y decomiso.

Y el cargo de presentar declaraciones de impuestos falsas prevé una sentencia de hasta tres años de prisión, un año de libertad supervisada y una multa de $250,000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta, la que sea mayor.

