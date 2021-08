Explosión cerca de aeropuerto de Afganistán deja varios heridos en medio de evacuaciones

El Pentágono confirmó que hubo una explosión en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, luego de advertir a estadounidenses que siguen en Afganistán no acercarse a esas instalaciones.

“Podemos confirmar una explosión afuera del aeropuerto de Kabul”, indicó el portavoz John Kirby. “No hay claridad sobre los heridos en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos”.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021