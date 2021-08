Más fuerte que nunca: Yalitza Aparicio revela cómo afrontó el racismo tras el furor de “Roma”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras su nominación al Oscar por su protagónico en la película “Roma”, Yalitza Aparicio se convirtió en una de las actrices más conocidas a nivel mundial; sin embargo, con la fama viene una parte que podría quebrantar hasta a las personas más fuertes: las críticas.

Tal fue el caso de la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, quien se volvió el blanco de señalamientos y críticas luego de ser nominada por la Academia tras protagonizar la cinta de Alfonso Cuarón.

En entrevista con la revista Elle, Yalitza Aparicio se sinceró sobre el proceso que vivió tras su nominación al Óscar y cómo enfrentó el racismo del que fue víctima a manos de otros actores y mexicanos.

“Lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la conocí me dijo: ‘Es curioso que cuando estuve en los Óscar me agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo’. Y no es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido, pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver“, contó la famosa.

De acuerdo a Yalitza, fue esta razón la que la hizo dudar en prepararse para continuar su carrera como actriz y regresar a las pantallas:

“Pensé: ‘No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’. Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: ‘Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto’, como dije, hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé“, añadió.

Para Yalitza Aparicio esta oportunidad no pasa desapercibida y tras su nombramiento como Embajadora de Buena Voluntad por la UNESCO en 2019 hubo dudas sobre si estaba lo suficientemente preparada para ello o no. Pero, tras analizar el gran impacto que su plataforma puede tener en las personas, esto se convirtió en motivo suficiente para aceptar.

“Yo sola me presionaba y pensaba: ‘cómo voy a ser Embajadora para los pueblos indígenas si yo misma no hablo una lengua indígena, yo misma soy el resultado de esta discriminación y por eso perdí mi lengua’. Pero ellos me dijeron exactamente eso: ‘Te atreviste a hablar y a aceptar que eres el resultado de esta discriminación’. Por eso es importante señalarlo, para evitar que siga sucediendo. Esa responsabilidad compartida de la que hablo es lo que ha abierto puertas, es una misma lucha que al final se trata de respeto y aceptación“, concluyó.

