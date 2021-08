Pentágono confirma varios estadounidenses muertos en explosión cerca de aeropuerto de Afganistán

El Pentágono confirmó la muerte de varios soldados estadounidenses, así como civiles afganos, por una explosión en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, además de señalar que hubo otro ataque cerca de un hotel donde se hospeda a personas que serían evacuadas de Afganistán.

“Podemos confirmar que la explosión en la Puerta de la Abadía fue el resultado de un ataque complejo que resultó en una serie de bajas civiles y (soldados) estadounidenses”, indicó el portavoz John Kirby. “También podemos confirmar al menos otra explosión en o cerca del Hotel Baron, a poca distancia de Abbey Gate”.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021