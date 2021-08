JoJo Siwa hará historia en el programa “Dancing with the stars” bailando con una pareja del mismo sexo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras convertirse en una estrella gracias a sus videos de YouTube, JoJo Siwa ha comenzado a expandir su carrera más allá de la esfera virtual, protagonizando una nueva película con Will Smith y participando en la próxima temporada de la versión estadounidense del programa “Dancing with the stars”, según se confirmó hace unos días.

Se trata de un formato muy exitoso en el que distintas celebridades compiten entre ellas para ver cuál es la mejor en la pista de baile, y en su caso, la influencer de 18 años -que presentó a su novia a principios de 2021- hará historia convirtiéndose en la primera concursante que bailará con una pareja de su mismo sexo.

“Bailar con una chica… me parece increíble. Voy a ser la mejor. Me muero de ganas de bailar todas las semanas y no puedo esperar a conocer a mi compañera. Estoy muy emocionada por un montón de razones”, aseguró JoJo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Aunque aún quedan ciertos detalles por concretar -como por ejemplo quién guiará a quién a la hora de actuar frente al jurado o qué zapatos y atuendos se pondrán su compañera y ella-, JoJo considera que este proyecto ayudará a continuar rompiendo barreras para la comunidad LGBTQ+, a la que se siente muy orgullosa de pertenecer. “Va a ser complicado, sí, pero también va a significar mucho para muchas personas ahí fuera”, añadió en declaraciones al portal Variety.

