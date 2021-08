A ritmo de reguetón, Danna Paola luce su abdomen mientras realiza un baile sexy

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Gran sorpresa dio Danna Paola a sus fans el fin de semana, pues publicó un video en su cuenta de TikTok en el que aparece dando sus mejores pasos de reguetón. Usando pantalones deportivos y un top negro, la bella cantante mexicana hizo un sexy baile en el que movió sus caderas y presumió su marcado abdomen.

Danna continúa promocionando su sencillo “Kaprichosa”, que ha sido todo un éxito. El videoclip del tema ya cuenta con más de cuatro millones de vistas en YouTube, a tan sólo una semana de su lanzamiento.

Precisamente sobre esa canción Danna Paola comentó hace unos días cómo fue que se inspiró para escribirla: “Kaprichosa es una canción que nació de estar sentados mi productor y amigo, con quien siempre me río de tontería y media. Salió que yo era súper caprichosa y yo preguntaba ¿por qué’ Y él me dijo que me estaba encaprichando con alguien y le decía ‘pero no voy a caer y esto y el otro’, entonces de ahí salió el contexto de la canción, y también quería burlarme un poco y hacer una sátira de esto que todo mundo dice, de que soy súper caprichosa y berrinchuda, y todo mundo en México me tacha de eso”.

