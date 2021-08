El ex de Kourtney Kardashian filtra unos mensajes de Scott Disick criticándola

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Parece que Scott Disick y Kourtney Kardashian no son la ex pareja bien avenida que habían hecho creer a todo el mundo, y Younes Bendjima, el joven que mantuvo un romance intermitente con la fundadora de Poosh entre 2016 y 2018, ha sido el encargado de revelarlo.

El modelo de 28 años usó su cuenta de Instagram para compartir los supuestos mensajes que le envió recientemente Scott, dejando claro lo mucho que le molesta ver a la madre de sus tres hijos dedicándole todo tipo de halagos en público a su nuevo novio Travis Barker. En la captura de pantalla que publicó Younes en sus historias de esa red social, se puede leer el comentario burlón que Scott le envió, junto a una fotografía de Kourtney tomada durante su escapada romántica a Italia con el baterista del grupo Blink-182. “¿Esta chica está bien? Hermano, pero qué es esto. En medio de Italia”, escribió Scott refiriéndose a las románticas instantáneas que se han publicado estos días de la celebridad divirtiéndose con Travis.

Sin embargo, Younes no estaba dispuesto a criticar a su ex novia y le respondió rápidamente: “A mí no me importa, siempre y cuando ella sea feliz”. También ha dado a entender que Scott nunca antes había mostrado ningún interés por conocerlo mejor hasta ahora. “Mantén la misma energía que solías desplegar conmigo públicamente, en privado”, le pidió en otra publicación.

Por el momento ni Scott ni Kourtney se han pronunciado acerca de esta polémica, que llega apenas dos meses después de que ambos le dieran el visto bueno a sus respectivas parejas -él mantiene una relación con una modelo de 20 años- en el especial grabado para despedir el reality show “Keeping up with the Kardashians”. “Creo que si realmente amas a alguien, quieres que sea feliz pase lo que pase. Así que sí, le doy mi bendición”, aseguró entonces Scott.

