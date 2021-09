De “Frida” a “Eternals”: estas son las películas que han colocado a Salma Hayek en la cima de Hollywood

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Salma Hayek es una de las actrices con mayor trayectoria en la industria del entretenimiento, y aunque hoy en día se considera una A-list celebrity, su éxito llegó poco a poco gracias a la gran cantidad de cintas en las que ha tenido la oportunidad de participar y protagonizar.

Este 2021, la famosa se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, pues además de cosechar varios éxitos en el ámbito profesional, la veracruzana recibe sus 55 años. Este jueves 2 de septiembre, Salma Hayek cumple un año más de vida y sigue demostrando que la edad es solo un número, porque continúa siendo tan talentosa y bella como la primera vez que pisó los foros de televisión.

Dentro de su trayectoria, la protagonista de “How to be a Latin Lover” ha sido parte de increíbles proyectos y movimientos que han sido fundamentales para la inclusión de actores y actrices latinas en grandes producciones.

En conmemoración a su cumpleaños número 55 y a la gran labor de la artista, te compartimos una lista de las películas que catapultaron a Salma Hayek a la cima del éxito. Y tú, ¿ya las has visto todas?

Desperado (1995)

La gran entrada de Salma Hayek a Hollywood fue con esta cinta dirigida por Robert Rodríguez y con la que compartió pantalla junto al actor español Antonio Banderas.

Al ser la secuela de la película “El Mariachi”, relata la historia de un misterioso guitarrista que trata de buscar al temido y despiadado narcotraficante Bucho, mismo que asesinó a su amante y le disparó en la mano en busca de venganza.

From Dusk Till Dawn (1996)

Esta película, conocida en español como “Abierto hasta el Amanecer”, se considera la catapulta que llevó a la mexicana a convertirse en un símbolo de sensualidad y erotismo entre el público estadounidense, pues ¿quién no recuerda el seductor baile de Salma Hayek con una serpiente a su alrededor?

De acuerdo a la propia actriz, al principio se había negado a realizar dicha escena porque tiene una fobia a dicho animal. Sin embargo, con la premisa de que Madona tomaría su lugar en la película si se negaba a dicha escena, Salma no tuvo más remedio que someterse a un a dos meses de tratamiento de hipnosis para prepararse mental y físicamente para enfrentarse a la serpiente.

Frida (2002)

Otra de las pasiones de Salma Hayek en el mundo del entretenimiento es la dirección y producción, por lo que pasó casi 8 años preparando cada detalle para la realización de la película “Frida”, basada en el libro de Hayden Herrera, sobre la vida de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo.

El largometraje fue dirigido por Julie Taymor y a pesar de que en un inicio no muchos creyeron en la cinta y su alcance, sorprendió a millones al recibir 6 nominaciones al Oscar. Una de esas nominaciones perteneció a la oriunda de Coatzacoalcos en la categoría de “Mejor Actriz”.

A pesar de no haber obtenido el galardón, la cinta recibió dos: Mejor maquillaje y Mejor banda sonora.

Beatriz at Dinner (2017)

En la película que en español llevó por título “Una Cena incómoda”, el director puertorriqueño Miguel Arteta retrata varias problemáticas sociales y ambientales que hasta ese entonces se habían ignorado a pesar de lo latentes que están.

Sin querer ni saber lo que se avecinaba tras la presidencia de Donald Trump, la cinta se estrenó en un contexto en el que las relaciones entre Estados Unidos y México estaban en ese entonces. Por esta razón, “Beatriz at Dinner” guarda un lugar especial en el corazón de la famosa:

“Fue increíble compartir con un director con el que soñaba trabajar por años y por fin lo logré a los 50. Y que un escritor, que es uno de mis héroes, haya escrito una película para mí, no te imaginas…”, dijo Hayek en entrevista con AFP.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Una de sus más recientes películas hizo justicia a la juguetona y cómica personalidad de Salma Hayek: The Hitman’s Wife’s Bodyguard, también conocida como Duro de Cuidar 2, en donde comparte pantalla con Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds.

Fue gracias a la espontaneidad y dinamismo que la veracruzana aportó a la primera parte de la historia, que el público se quedó con ganas de más y los productores no tuvieron más remedio que traer de vuelta a este trío de sicarios que viven muchas aventuras tratando de “salvarse el pellejo”.

Eternals (2021)

No cabe duda que este 2021 Salma Hayek está cosechando cada vez más éxitos, ya que el próximo 5 de noviembre se estrenará su más reciente proyecto: la esperadísima película de Marvel, “Eternals”.

“Cuando me llamaron, pensé que me iban a decir: ‘Vale, vas a estar en una película de Marvel. Interpretas a la abuela’. Pero luego me entero de que soy una superheroína, y Chloé Zhao (la directora) me dice que soy la líder. Y yo pregunto: ¿Es porque soy mayor?. Pero no, no hay edad. Mi personaje, Ajak, no es humana, así que eso fue realmente genial’“, dijo a Vogue India sobre su participación en la película.

Así que gracias a todo el esfuerzo y dedicación a lo largo de su trayectoria ha dado frutos, pues cada vez hace más y más historia, ya que hora es la primera mexicana en protagonizar una cinta de Marvel.

