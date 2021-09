“Mejor me río por no llorar”, Thalía toma con humor las inundaciones en su casa tras feroz tormenta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante mexicana Thalía, quien el pasado 26 de agosto cumplió 50 años, está pasando por momentos muy complicados después de que su imponente mansión de Nueva York resultara muy afectada tras las fuertes lluvias registradas en la zona a causa de los remanentes de la tormenta tropical Ida.

Por medio de una serie de videos, compartidos en Instagram Stories, la esposa de Tommy Mottola exhibió cómo quedaron algunas de las habitaciones tras el paso de la feroz e histórica tormenta que azotó la región.

“¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, se escucha decir a la mamá de los pequeños Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, quien temió lo peor, pues el nivel del agua alcanzó hasta los enchufes de la electricidad.

En sus videos se alcanza a apreciar cómo quedaron los baños, los pasillos, la sala, el estudio de grabación, el gimnasio, entre otras habitaciones.

A pesar de lo mal que lo pasó en un inicio y así lo dejó entrever con todas las malas palabras que pronunción, la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ prefirió tomar lo acontecido con su característico y famoso sentido del humor.

“Ya me vine un poco relajar, esto está intenso, va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué. Flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo. Mejor me río por no llorar, cariños. No saben cuánto ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera”, expresó la también actriz durante el house tour que realizó por su morada.

¿Cómo es la casa de Thalía y Tommy Mottola?

Por medio de diversos videos y fotografías, la parejita nos ha presumido el nidito de amor al que se mudaron a mediados del 2019.

Cocina

A pesar de ser grandes celebridades, tanto Thalía, como Tommy Mottola, aman sorprenderse mutuamente con sus creaciones culinarias, siendo él el que le dedica más tiempo a la cocina.

La cocina está compuesta por una alacena de color blanco, electrodomésticos de tono gris, así como por una gran isla al centro que no solo sirve para preparar los alimentos y como desayunador, sino que también para celebrar los cumpleaños, tal y como sucedió con el pasado aniversario del empresario.

Comedor

Cruzando una puerta de madera con cristal se encuentra el comedor, el cual está conformado por una mesa blanca, en forma de óvalo, con capacidad para seis personas.

Sala

A un costado del comedor se localiza la sala, un espacio que cuenta con extenso sillón de tono blanco en el que la familia ama pasar tiempo junta.

Recámara principal

Thalía y Tommy Mottola no suelen mostrar su recámara, sin embargo, en una que otra ocasión la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ nos ha permitido conocer la cama que no solo comparte con su esposo, sino que también con sus dos perros.

Clóset

Como toda celebridad, Thalía cuenta con un gran clóset en el que guarda sus outfits del día al día, así como aquellos que usa para sus presentaciones y galas.

Al igual que en el resto de la casa, el blanco es el tono que domina su clóset.

Su armario lo tiene dividido por temporada y hasta por colores, mientras que sus zapatos y sus accesorios cuentan con su propio espacio.

