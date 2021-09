Así fue el día en que Salma Hayek rechazó salir con Donald Trump

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Salma Hayek es considerada una de las mujeres más hermosas de Hollywood, y han sido muchos los hombres que no han podido resistirse a sus encantos, incluyendo al empresario y ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

No es sorpresa para nadie que el ex mandatario estadounidense no es del agrado de la veracruzana luego del discurso en el que basó su campaña política. Sin embargo, todo parece indicar que su molestia con él data desde hace algunos años, y está relacionada con una invitación a salir. ¿Cómo ocurrió su primer encuentro? Aquí te lo contamos.

De acuerdo a Salma Hayek, todo ocurrió años atrás, cuando ella se encontraba en un evento con su entonces novio. En dicho lugar se encontraba el empresario Trump, quien se mostró muy atento y caballeroso con la actriz, que en ese momento pensó que tendrían una buena amistad.

“Se disculpó muy amable con mi novio y fue simplemente encantador. Después de eso, nos invitó a cenar, pero todo el tiempo estuvo platicando con mi novio, se hizo amigo de él. Nos dijo que si alguna vez íbamos a Nueva York, fuéramos a Atlantic City, nos quedáramos en su hotel y nos pidió nuestros teléfonos“, contó Salma a The Daily Show en 2017.

Sin embargo, la protagonista de “Beatriz at Dinner” y “Frida” se llevó una sorpresa al darse cuenta de sus verdaderas intenciones, pues poco tiempo después recibió una llamada de Donald Trump en la que la invitaba a salir:

“Y yo le dije: ‘¿y mi novio?, tú sabes que tengo novio’. Él me contestó: ‘Él no es lo suficientemente bueno para ti, no es importante, tú tienes que salir conmigo’“, añadió la oriunda de Coatzacoalcos.

Tras el incómodo momento, Hayek optó por cortar lazos con el empresario y no volvió a saber de él hasta años después, cuando se postuló para presidente de los Estados Unidos.

Durante toda la campaña y presidencia de Trump, la famosa de 55 años se encargó de desestimar el discurso de intolerancia hacia los latinos, asegurando que en lugar de construir muros, era necesario crear puentes sin importar el color de piel o la nacionalidad.

