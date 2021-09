Óscar de la Hoya reveló que tiene COVID-19 y se baja de su pelea contra Vitor Belfort​

Óscar de la Hoya planeaba hacer uno de los mejores regresos de la historia, pero el COVID-19 le hizo una mala jugada. A tan solo ocho días de su pelea contra el ex campeón de la UFC, Vitor Vieira Belfort​, el “Golden Boy” anunció a través de sus redes sociales que queda apartado de su combate por motivos de salud. Su lugar lo tomaría el norteamericano Evander Holyfield.

“Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y manténgase a salvo”, reveló el “Golden Boy” a través de su comunicado expuesto en su cuenta de Instagram. El 17 de junio se había anunciado el regreso de Óscar la ring. En este sentido, el púgil nacido en California había mostrado constantemente su preparación de cara al combate.

Feeling better than ever. I feel at ease, I feel at peace. I feel hungry. Sept 11 #TrillerFightClub @STAPLESCenter @triller pic.twitter.com/YuOHB9IG69

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) August 25, 2021