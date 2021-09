‘La Chupitos’ causa preocupación al reportarse desde la cama de un hospital

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Liliana Arriaga, mejor conocida como “La Chupitos”, provocó que se encendieran las alarmas de alerta de sus seguidores después de que compartió una selfie desde la cama de un hospital.

La historia, que fue compartida con el hashtag #porsietesbanconelpendiente, de inmediato se viralizó en redes sociales e incluso no faltó quien asegurara que su estado de salud era crítico.

Hasta el momento la comediante mexicana no ha revelado qué fue lo que la orilló a acudir a un nosocomio y permanecer en él por varias horas donde se puede apreciar que tuvo que ser canalizada.

El buen humor de Liliana Arriaga no pudo faltar y su historia estuvo acompañada de la canción “Enferma de amor” de la agrupación JNS, antes conocida como Jeans, como muestra de que se sentía mucho mejor. La comediante cerró su video con una ligera sonrisa y un beso, actitud que tranquilizó a sus seguidores.

A la par de sus historias también compartió una botella de whiskey que cubrió con la etiqueta de una reconocida etiqueta de sueros.

“No puedo creer, ya no se puede confiar en nadie”, escribió al pie de la imagen que ya alcanza más de 2 mil me gusta en forma de corazón.

Tras no revelarse qué llevó a “La Chupitos” a ingresar a un hospital, en diferentes medios de comunicación se ha llegado a hablar de un posible padecimiento de Cobvid-19 hasta una descompensación por su apretada agenda de trabajo, mientras que sus seguidores se han tomado también con humor su mal estado y le han preguntado si se sometió a alguna cirugía estética.

Se espera que en cuestión de horas la comediante comparta con sus seguidores cuál es su estado real de salud y de una vez por toda se deje de especular sobre ella.

El internamiento de Liliana Arriaga llega después de que se dio a conocer las dificultades que enfrentó en más de una ocasión por hacer comedia por medio de un personaje que sufre de alcoholismo.

“Fui atacada y muy rechazada. La Chupitos tampoco quiere decir ‘tomen’, o sea, tomen con medida para que no terminemos así, porque la persona que tiene el problema de alcoholismo no nació así, por algo está sí, por eso es una enfermedad”, contó al programa matutino Venga la Alegría.

Asimismo, recordó el día que fue despedida de la llamada “Fábrica de los sueños” que era comandada por “El Tigre Azcárraga” a quien no le gustó su show y decidió terminar su relación laboral en ese entonces.

“En el momento que empiezo mi show algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micrófono. Veía mucho movimiento, me sacan, me regañan y me dicen ‘En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí acabó tu carrera”, recordó.