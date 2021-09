Ed Sheeran tuvo como asesor de moda a Elton John por una noche, y mostró los resultados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A lo largo de su carrera, Elton John ha regalado al público alguno de los atuendos más icónicos de la historia de la música y, aunque con el paso de los años ha ido “moderando” su vena más excéntrica para dejar atrás los tocados de plumas y los enterizos de lamé, él sigue sabiendo cómo convertirse en el centro de todas las miradas sobre la alfombra roja.

Hace unos días se celebró en Londres la entrega de premios GQ Men of the Year y Ed Sheeran, que acudía como uno de los premiados de la velada, era muy consciente de que el resto de asistentes se pondrían sus mejores galas, así que le pidió ayuda a Elton para que se convirtiera en su estilista por una noche.

En reconocimiento a la labor del veterano músico como asesor de moda, cabe destacar que consiguió que el cantante de “Galway girl” dejara de lado su uniforme habitual, compuesto por camisetas y jeans, y se enfundara un traje de Versace con una llamativa chaqueta estampada.

“Es muy raro, siempre he detestado los trajes… me hacen sentir incómodo. Y sin embargo, uno como éste me resulta lo más natural del mundo porque es muy exagerado”, le confesó Ed a la mencionada revista a su paso por la alfombra roja. “Elton me puso en contacto con Donatella Versace y pensé: ‘Vamos por todo. Es una noche importante y resulta maravilloso volver a salir, así que ¿por qué no atreverse con algo así?”

