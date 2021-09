Policía busca a sujeto acusado de agredir sexualmente a mujeres en condado de Riverside

Autoridades del condado de Riverside buscan al culpable de agredir sexualmente a varias mujeres en la localidad de San Jacinto.

El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside pidió la ayuda de los residentes para ubicar al sospechoso de cometer los delitos contra mujeres que caminan a lo largo de senderos públicos en el área de East Esplanade Avenue, entre Villines y Arroyo Seco, durante las primeras horas del día.

Recientemente, el departamento hizo público un boceto y fotografías del sospechoso de cometer los delitos.

