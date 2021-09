FBI revela plan de asesinato contra la mujer que acusó a Kobe Bryant de abuso sexual

El FBI dio a conocer un informe policial de 17 páginas donde se expone el plan de un homicidio a sueldo por $3 millones de dólares, que tenía como objetivo acabar con la vida de una mujer que denunció a la leyenda de los Ángeles Lakers Kobe Bryant por agresión sexual.

En el año 2003, el basquetbolista estuvo bajo la mira de las autoridades federales luego que una mujer lo acusara de violarla en el interior de una habitación del hotel en el condado de Eagle, Colorado.

En el informe se detalla que un hombre se ofreció a asesinar a la denunciante a cambio de $3 millones. El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, era trabajador de un reconocido gimnasio en Venecia donde Bryant entrenaba en esa época.

A man served three years in prison for trying to solicit $3 million from Kobe Bryant and offered to kill the woman who accused the Lakers legend of sexual assault in 2003, the FBI recently revealed. https://t.co/bOW2FpVc9t

