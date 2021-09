Alicia Villarreal habla del acoso sexual que sufrió su hija y sorprende al asegurar que “No pasó nada”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alicia Villarreal rompe el silencio y por primera vez se habló ante los medios de comunicación sobre la denuncia por acoso sexual que sufrió su hija Melenie Carmona hace algunos meses, sin embargo, causó polémica al minimizar la agresión y decir que no pasó nada.

Alicia Villarreal está lista para retomar su carrera luego de permanecer varios años alejada de los escenarios, sin embargo, durante una reciente aparición pública habló por primera vez de la denuncia que realizó su hija hace unos meses a través de las redes sociales, en donde confesó que fue víctima de tocamientos inadecuados por un familiar, de quien no reveló más datos.

Ante los cuestionamientos de los reporteros, Villarreal aseguró que le ha brindado todo su apoyo a la joven, pero la sorpresa vino cuando aseguró que realmente no había pasado nada.

“El (apoyo) que hacen todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos y decirles que la vida sigue, que no pasó nada porque la verdad no pasó nada”.

Aunque sus declaraciones causaron polémica, la cantante no pasó por alto las cualidades de su hija y demostró su admiración por ella: “Estoy muy orgullosa de mi niña, es preciosa, bien educada, sana, noble y trabajadora“.

Pero definitivamente quienes no pasaron por alto sus declaraciones fueron los usuarios de redes sociales del programa ‘Ventaneando’, quienes se le fueron encima por tratar de minimizar la agresión que sufrió su hija.

“No pasó nada o sea el tocar no es nada Alicia Villarreal. Mejor te hubieras quedado callada“, “No pasó nada???? Que tiene Alicia en la cabeza??, eso no es apoyar a un hijo, eso es tapar a su familiar“, “No pasó nada??? La vida sigue??? Que poco valor le está dando a la denuncia que le ha de haber costado mucho a su hija decidirse hacer“, “Esa señora que le pasa con minimizar el abuso sexual al que fue sometida su hija”, “Cómo puede decir que no pasó nada cuando su hija fue víctima de un abuso sexual“, escribieron algunos usuarios sobre la publicación.

Recordemos que fue el pasado 8 de marzo, cuando Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, alzó la voz para denunciar públicamente el abuso que sufrió en 2016 por parte de un familiar, como era de esperarse la confesión de la joven causó gran revuelo dentro de las redes sociales. Tras su denuncia, uno de los primeros en demostrarle apoyo fue su padre, quien ha revelado en reiteradas ocasiones que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y ya realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades.

“Lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve 2 horas llorando en shock.”, escribió la joven a través de su perfil de Instagram.

