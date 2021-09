Andrea Meza, actual Miss Universo, es blanco de crueles críticas por el aspecto de sus pies

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Andrea Meza vuelve a estar bajo la lupa de sus detractores, esta vez por mostrar una parte de su cuerpo que no fue del agrado de algunos usuarios de Instagram.

Desde que se convirtió en Miss Universo 2021 la mexicana ha demostrado por qué es una de las mujeres más bellas del mundo, sin embargo, este viernes se convirtió en la nueva víctima de las críticas dentro de las redes sociales.

La reina de belleza es una de las invitadas de lujo de este año a la semana de la moda que se celebra en Nueva York del 7 al 12 de septiembre, y fue durante una reciente sesión fotográfica donde dejó a la vista una parte de su cuerpo que no fue del agrado de algunos usuarios de Instagram, quienes la criticaron por tener unos pies poco agraciados.

En la serie de fotografías en las que se le ve posando desde un a terraza con un short y una elegante blusa plisada en color rojo, combinados con sandalias blancas, lo que más ha llamado la atención de sus fans en esta ocasión fueron los pies, en concreto los dedos que aparecen en una posición complicada en la que parece está sufriendo mientras posa.

“Recorten la foto y quítenle los pies… el resto es todo muy bonito“, “Tiene feos los pies. Que bueno que no calificaron los dedos ahí pierde“, “Parece que los dedos de los pies en esas sandalias se están agarrando para no caerse“, “Que use zapatos cerraos porque esos pies“, “Los dedos de los pies y las sandalias amarradas camuflando piernas muy delgadas, quien la puso ahí no la quiere“, “Esta muchacha necesita un buen asesor. Esos pies otro tipo de zapatos no le vendrían mal“, escribieron algunos usuarios en su propia publicación y en las que retomaron otros medios.

Por suerte para la mexicana, en prácticamente todas sus apariciones han sido mayoría las muestras de cariño y halagos que recibe por la inminente belleza que posee; muestra de ello son las instantáneas que posteó hace unos días desde su viaje laboral por la isla de Hawái, en donde posó ante millones de fanáticos con varios trajes de baño que dejaron a la vista su figura espectacular.

También te puede interesar: