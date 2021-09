Eiza González deslumbra en la Met Gala presidida por su ex Timothée Chalamet

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Dimitrios Kambouris for The Met Museum / Vogue / Getty Images

La actriz Eiza González ha sido una de las celebridades que no ha querido perderse la Met Gala, que finalmente se celebró este lunes después de que la pandemia del coronavirus obligara a cancelarla el año pasado. En su caso, se trata de la segunda ocasión que recibe una invitación para la cita más importante en el calendario anual del mundo de la moda tras realizar su debut en 2018, por lo que sabía muy bien qué esperar de la velada.

La actriz mexicana apostó una vez más por el rojo, uno de sus colores fetiche, con un diseño de Donatella Versace inspirado en el glamour de la era dorada de Hollywood y en iconos como Rita Hayworth, al que puso el toque final con joyas de la firma Bulgari. La elegancia clásica que derrochaba con su atuendo contrastaba notablemente con el que eligió uno de los grandes protagonistas de la noche, su ex Timothée Chalamet, que combinó una chaqueta de esmoquin satinada con unos pantalones de chándal y unos zapatos deportivos Converse.

El actor francés era uno de los coanfitriones del evento -al que asistía además por primera vez- junto con Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman. Aunque no llegó a coincidir con la guapísima mexicana delante de las cámaras en las escaleras del Museo de Arte Metropolitano, sin duda tuvieron que cruzarse en algún momento en el interior, si no durante la cena, al menos sí durante la fiesta posterior. View this post on Instagram A post shared by Timothée Chalamet Fanpage 💛 (@tchallamett)

El breve romance que mantuvieron ambos artistas salió a la luz en el verano del año pasado, cuando se publicaron unas fotografías suyas besándose apasionadamente en Los Cabos, pero parece que la perspectiva de volver a ver a Timothée no preocupaba demasiado a Eiza, en vista de lo sonriente que apareció sobre la alfombra roja, que en realidad para la ocasión se había sustituido por una de color crema. “Yo siempre me emborracho y, si quieres encontrarme, búscame en el bar”, bromeó ella en declaraciones a E! News. View this post on Instagram A post shared by Fama sin Filtro (@fama_sinfiltro)

