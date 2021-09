Kim Kardashian sí iba maquillada debajo de la máscara que se puso para la Met Gala

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: Dimitrios Kambouris for The Met Museum / Vogue / Getty Images

Este lunes Kim Kardashian se convirtió en el centro de todas las miradas a su llegada a la Met Gala, a pesar de que en ningún momento se le vio la cara debido a la máscara negra que le cubría por completo la cabeza y de la que sólo sobresalía su larga coleta. En realidad, la única manera de adivinar que se trataba de ella era gracias a su curvilínea silueta, que quedaba perfectamente resaltada gracias a un body del mismo color y un sencillo vestido con cola firmados por Balenciaga.

Horas antes del inicio del evento, su maquillador de confianza Mario Dedivanovic reveló en Instagram que todavía estaba ayudándola a prepararse, mostrando la gama de productos que estaba utilizando para conseguir que su piel tuviera un aspecto luminoso y compartiendo una instantánea del “detrás de la máscara”, en la que se podía apreciar el maquillaje por el que se decidieron: con un labio nude y resaltando los ojos, que es una de las combinaciones favoritas de la estrella.

¿Resulta realmente una sorpresa que la celebridad se maquillara incluso cuando nadie iba a verle el rostro? En realidad no, porque tratándose de la noche más importante de la industria de la moda, nada puede dejarse al azar, y cabe la posibilidad de que Kim se quitara la capucha una vez que entrara al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Viéndola subir por las míticas escaleras del edificio, era imposible no acordarse de su ex Kanye West, que ha convertido las máscaras adornadas con tachuelas o pedrería en una de sus señas de identidad desde que empezó a ponérselas en 2014. View this post on Instagram A post shared by RadarOnline (@radaronline)

También te puede interesar:

Kanye West deja de seguir a Kim Kardashian en Instagram

En ajustado vestido, Rosalía hace un sensual twerking en un club y prueba suerte como DJ