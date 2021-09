Rubio’s, los mejores tacos de comida rápida en Estados Unidos según una encuesta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los tacos son uno de platillos más representativos de la cocina mexicana en el mundo. En Estados Unidos las cadenas de comida rápida han aprovechado el gusto por los tacos. Más del 15% de estos restaurantes sirven tacos. Algunos de ellos han logrado tener éxito como restaurantes que ofrecen esta y otras comidas de “inspiración mexicana”.

Para saber cuál es la cadena rápida que ofrece los mejores tacos, equipo de seguimiento de marcas de consumidores de Technomic solicitó a los consumidores que indicaran cuáles son los tacos que encuentran más sabrosos.

De acuerdo a los datos de Technomic e informados por Restaurant Business, entre los 10 restaurantes favoritos se encontraron: Del Taco, Taco Bell, Jack in the Box, Taco John’s, Rubio’s, Baja Fresh, On the Border, Moe’s Southwest Grill, Chuy’s y Qdoba.

Las 5 cadenas rápidas de tacos más favorecidas fueron:

1. Rubio’s

Los tacos de pescado de Rubio’s se llevaron el primer lugar con el 40.6% de los votos. Los consumidores destacaron sus tacos de Mahi Mahi. Se trata de un taco con pescado asado a la parrilla, sazonado con aceite de oliva y ajo. Cubierto con maíz asado, salsa cremosa de chipotle, mezcla de cilantro, cebolla y repollo que se sirve sobre una tortilla de maíz.

Otros clientes también valoran la salsa especial y los ingredientes frescos de Rubio’s. “Sus tacos de pescado son muy buenos y únicos y no se pueden conseguir en ningún otro lugar que sepa tan bien”, dijo un consumidor.

2. Del Taco

Del Taco ocupo el segundo lugar con el 37.1 % de votos. Los consumidores destacaron sus tacos de pollo de tortilla suave y tortilla crujiente, así como su salsa de mango y habanero.

Una de las varias opciones de tacos de pollo que ofrecen son los tacos de pollo al carbón, preparados con pollo marinado recién asado, cubierto con cebollas frescas picadas, cilantro picado y salsa verde picante, envuelto en dos tortillas de maíz.

3. Taco Bell

El tercer sitio fue ocupado por Taco Bell con el 33.3 % de los votos. Los tacos de Taco Bell como los de muchas otras cadenas de comida rápida no son similares a los tradicionales tacos mexicanos. Sin embargo, sus tacos se han vuelto muy populares. A la fecha cuenta con 6000 restaurantes en Estados Unidos. Un fan de Taco Bell dijo que “los tacos crujientes son los más apetecibles. Estos tienen un cierto sabor que no se puede obtener en ningún otro lugar”.

4. Jack in the Box

Jack in the Box no es un restaurante inspirado en comida mexicana o Tex-Mex. Sin embargo, sus tacos se encuentran en el cuarto sitio con el 25.4 % de los votos. “Los tacos parecen ser apetecibles tanto por su textura como por su valor. Los consumidores llamaron a la cadena por sus tacos fritos que cuestan tan solo dos por un dólar”, comparte Restaurant Business.

5. Taco John’s

Taco John’s ocupa el quinto lugar con los tacos más apetecibles al conseguir el 21.3% de los votos. Entrre las novedades de tacos está el Chicken Bacon Guac Street Taco hecho con tortilla suave rellena de pollo a la parrilla, trozos de tocino crujiente, guacamole, queso cheddar y lechuga fresca.

Baja Fresh ocupo el sexto lugar de la encuesta de Technomic con el 11.7%, On the Border el séptimo con el 7.7%, Moe’s Southwest Grill el octavo con el 7%, Chuy’s y Qdoba el lugar 9 y 10 con el 6.4%.

