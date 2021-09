Yolanda Andrade confirma su distanciamiento con Kate del Castillo: “No somos amigas”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por más de 25 años, las famosas Yolanda Andrade y Kate del Castillo tuvieron una amistad que las llevó a compartir momentos inolvidables, como viajes, celebraciones y proyectos que quedaron documentados a por la conductora de Montse y Joe. Sin embargo, todo esto quedó en el pasado y ahora no quedan más que recuerdos de esa época, así lo dio a conocer la propia Andrade, quien confirmó su distanciamiento de la actriz. ¿Cuál fue la razón? Sigue leyendo para enterarte.

Todo ocurrió durante el especial del 16 de septiembre del programa “Montse y Joe”, mientras Andrade y Oliver hablaban sobre cómo han celebrado las fiestas patrias en años anteriores. Al respecto, Montserrat compartió que en algunas ocasiones ha festejado en casa del actor Eric del Castillo, al lado de su hija Kate.

Tras la declaración de su compañera, Yolanda Andrade no dudó en señalar que ella ya no forma parte de dichas reuniones porque ya no es tan amiga de la protagonista de “La reina del sur”.

“Ya no somos amigas, digo, tan amigas. […] Por las cosas que dice uno. Hay que ser sinceros, hay amigos que con el tiempo…”, dijo la presentadora. Sin embargo, no profundizó más en el tema porque la producción mandó rápidamente a un corte comercial.

Estas nuevas declaraciones de la conductora se suman a aquellas que dio en 2018, donde contó a la prensa que la famosa actriz no estuvo a su lado cuando la necesitó como un “respaldo” moral: “A mí me afectó públicamente. Yo la consideraba amiga (…) Se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella ya no está en mi elenco. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ella no“.

