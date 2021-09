Top 5 de las mejores hamburguesas con queso de comida rápida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las hamburguesas son una comida icónica de los Estados Unidos. Tan es así que no solo tiene un Día Nacional de la Hamburguesa, también tiene un Día Nacional de la Hamburguesa con Queso que se celebra cada 18 de septiembre.

Las hamburguesas con queso son un clásico imperdible en los restaurantes de hamburguesas de comida rápida. Para saber cuáles son las mejores hamburguesas de cadenas de comida rápida revisamos cuatro evaluaciones realizadas por diferentes calificadores.

Cada hamburguesa se ordenó exactamente como viene, sin modificaciones y se juzgó en función de sus ingredientes, estética, frescura y sabor general.

5 mejores hamburguesas de 5 populares restaurantes de comida rápida

1. Five Guys

Mashed encuestó a seis cientos fanáticos de las hamburguesas para saber cuál cadena consideraban que hacía las mejores hamburguesas. Según los encuestados, la mejor cadena de hamburguesas es Five Guys, obteniendo el 27.8% de los votos.

Los editores de Eat This Not That también eligieron la hamburguesa con queso como su favorita. Destacaron que era jugosa, con un sabor carnoso y casero. “Las coberturas tienen un sabor fresco y podrían ser abrumadoras, pero la empanada espesa lo compensa”. El único pero fue el pan, “el pan estaba un poco seco, pero la jugosa hamburguesa con queso lo salva”.

La hamburguesa con queso de Five Guys tiene dos rebanadas de queso americano con un par de empanadas hechas de carne fresca en medio de un pan de semillas de sésamo suave y tostado.

2. Culver’s

Thrillist eligió la Double Butter Burger con queso de Culver’s como la mejor opción. Esta hamburguesa está hecha con dos empanadas de carne fresca a la parrilla cubierta con auténtico queso americano hecho en Wisconsin, cebollas rojas, encurtidos y tomate; todo en medio de un panecillo tostado a la parrilla y ligeramente untado con mantequilla.

“Su queso agrega un toque maravillosamente equilibrado de nitidez atípico del queso americano. Esta es la hamburguesa de comida rápida ideal, una que se siente como si viniera de una tienda de mamá y papá, y cuyo sabor es aún más trascendente con una guarnición de cuajada de queso”, señala el editor Andy Kryza.

Además del sabor, la hamburguesa de Culver’s destaca la calidad de los ingredientes y la buena textura de la hamburguesa “La hamburguesa es delgada, pero aún es jugosa con una textura que complementa los ingredientes y el ligero crujido de la pan tostado y lechuga rallada”, agregó Kryza

3. Shake Shack

La ShackBurger obtuvo puras buenas críticas de los catadores. Es una hamburguesa con queso con simple o doble cubierta con lechuga, tomate, ShackSauce.

Los editores de Eat This Not That coincidieron en que la salsa es deliciosa, una hamburguesa con ingredientes de calidad, sabrosa y de buena textura. “Empanada de hamburguesa con queso crujiente, pan dulce. Combinación perfecta“. Otro participante dijo “Entiendo el bombo. La hamburguesa plana de gran tamaño estaba deliciosa”.

4. In-N-Out

In-N-Out fue la segunda cadena de hamburguesas mejor calificada en la encuesta de Mashed. La hamburguesa con queso tiene una empanada hecha de carne fresca, dos rebanadas de queso, cebolla, lechuga, tomate y su salsa especial en el fondo; todo entre dos bollos esponjosos.

También para Thrillist las hamburguesas de In-N-Out son de las mejores hamburguesas de comida rápida. “Empanadas inexplicablemente jugosas que combinan bien con rebanadas de queso americano derretido y todos los demás ingredientes In-N-Out…Es asequible, accesible y es el corazón robusto y palpitante de California”, dice Kat Thompson.

5. Wendy

Si buscas una hamburguesa con queso de bajo costo sin sacrificar sabor, Wendy’s puede ser la opción. Una hamburguesa Double Stack Wendy’s está formada por dos empanadas de carne pequeñas, queso americano, salsa de tomate, mostaza, pepinillos y cebolla dulce.

Insider comparte que las coberturas de la Double Stack Wendy’s tienen mucho sabor y el pan es esponjoso y ligero. “Las coberturas en sí mismas eran increíbles. Pensé que los encurtidos eran los más sabrosos de las (otras) hamburguesas que probé, y me gustó el uso de un anillo de cebolla en lugar de cebolla picada”, dijo la reportera Erin McDowell.

A mejorar: distribuir las coberturas ya que estan agrupadas en medio y hay que dar varias mordidas hasta llegar a ellas.

