Yahir revela sus secretos para un abdomen y brazos de acero

El famoso actor y cantante Yahir se ha robado el corazón de miles no solo por su carisma y talento, también ha destacado por el físico de infarto que posee. Sin embargo, en una reciente entrevista dejó claro que para alcanzar sus objetivos, ha tenido que hacer varios cambios en su vida y sorprendió al revelar cuáles son. ¡Toma nota!

En una entrevista reciente, el ex participante de “La Academia” reveló que su travesía en el mundo de la vida fit comenzó hace una década y aunque sigue apostando por un ritmo de entrenamiento “rudo”, ha tenido que modificar sus rutinas con el paso del tiempo.

“Tengo más o menos diez años que empecé con todo este tema del ejercicio, la dieta todo. Hace seis años empecé con un coach que es super estricto. Hace seis meses me entreno de otro nivel y otras cosas. Eso sí está pesado, pero mientras lo pueda llevar voy a seguir entrenando a ese ritmo”, dijo el famoso a las cámaras de Ventaneando.

Además, Yahir confesó que si bien el ejercicio es parte fundamental para mantenerse saludable, el verdadero cambio comenzó cuando modificó sus hábitos alimenticios. Al respecto, señaló que es muy riguroso, pero si hay compromiso, todo se puede:

“Pues básicamente tienen que ser grasas saludables, tienen que ser no postres, no hay lácteos, no hay coyotas, no hay antojos de papitas, ni refrescos. Desde la primera etapa fue cero alcohol y ahorita ya me tomo dos o tres cervecitas, pero casi nada”, indicó el cantante.

Para concluir con el tema, el protagonista de la obra “Hoy no me puedo levantar” declaró que su ritmo de vida no es tan matado como parece e incluso lo disfruta: “Es muy enfocado al entreno, a la dieta y la verdad es que no sufro. Mientras no sufras, mientras las personas no suframos con esto la verdad es que lo puedes llevar a más largo plazo”.

