La actual Miss Universo, Andrea Meza, arranca suspiros posando en traje de baño y mini vestido rojo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La mexicana Andrea Meza viajó este fin de semana a Cancún, Quinta Roo, para dar seguimiento a una serie de compromisos que son parte de su agenda como la actual Miss Universo, sin embargo, su presencia no pasó desapercibida y nuevamente arrancó suspiros gracias a un par de trajes de baño que lució de manera impecable.

Con par de acaloradas fotografías compartidas a través de su perfil oficial de Instagram, la reina de belleza originaria de Chihuahua, México, causó revuelo luciendo un espectacular traje de baño de una sola pieza en color negro, con el que posó en dos ocasiones desde el interior de una piscina.

“Día 2, ¿me puedo quedar?“, fue la descripción con la que acompañó la publicación que recibió cerca de 90 mil reacciones en forma de corazón y una lluvia de halagadores mensajes en los que sus seguidores se declararon fervientes admiradores de su belleza.

Un día antes robó miradas en el evento al que asistió por la noche luciendo un espectacular mini vestido en color rojo con el que dejó a la vista su bronceado perfecto y unas espectaculares piernas. View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx) View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx)

“Que sensual“, “No puedo con tanta perfección“, “Que hermosa reina“, “Impactante“, “Las más linda“, “Eres una diosa“, “Hermosa de pies a cabeza“, “Lo tienes todo“, fueron solo algunos comentarios que recibió gracias a su sensual outfit.

Asimismo, no perdió oportunidad de compartir una instantánea del anterior viaje que realizó a Hawaí, en donde posó en medio de la playa con un bikini color salmón que resaltó su silueta. View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx)

También te puede interesar: