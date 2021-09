Niurka presume a su nuevo novio mientras pasea en yate con diminutos biknis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todo parece indicar que el amor tocó una vez más a la puerta de Niurka Marcos, y fue ella misma quien lo confirmó con una serie de fotografías que compartió en redes sociales durante su viaje por Miami, en donde no solo presumió a su misterioso galán, sino que también dejó con la boca abierta al pasear con arriesgados bikinis.

La polémica vedette sorprendió una vez más a cerca de 2 millones de seguidores de Instagram, con quienes compartió una serie de reveladoras imágenes en las que no solo se le ve paseando a bordo de un yate con diminutos bikinis, sino que también reveló que está estrenando galán.

Y es que, Niurka se dejó ver muy bien acompañada por un misterioso hombre por el que se dejó apapachar en varias ocasiones y con quien disfrutó un divertido paseo por las playas de Miami, Florida .

En la primera serie de instantáneas en las que apareció luciendo un sexy conjunto de baño color rojo, la cubana intentó no revelar detalles de su acompañante, por lo que únicamente compartió una fotografías en la que posaron juntos mientras él la toma de la cintura.

Pero las imágenes subieron de intensidad poco después, ya que la pareja fue captada nuevamente durante un paseo en moto acuática, en donde él fue el conductor y Niurka únicamente se dejó llevar por su corpulento galán, a quien abrazó cariñosamente todo el tiempo. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Aunque hasta el momento la mamá de Romina Marcos no ha revelado detalles de su nuevo amor, en otra tercia de postales no dejó espacio a las especulaciones, ya que, luciendo un reducido bikini de animal print rodeó con brazos y piernas a su novio Raúl Palma González, a quien agradeció el grato momento. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

“Si te parece bien y si no da reversa y aplica la indiferencia“, fue como describió una nueva publicación con la que dio muestra de lo bien que la está pasando durante su fin de semana. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Por supuesto el viaje también sirvió para presumir cuerpazo mientras se divierte, por lo que no dudó en compartir varias fotografías y videos en los que expuso otros ángulos de la escultural figura que mantiene a sus 53 años. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

