El presentador de los Emmy se burló de los duques de Sussex en la popular entrega de premios

En la edición de los Emmy celebrada el pasado domingo, la responsabilidad de ser el anfitrión de la velada recayó sobre el humorista Cedric the Entertainer, que no dejó escapar la oportunidad de mencionar la polémica entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey a principios de año para aclarar los motivos por los que decidieron abandonar la monarquía británica. “Meghan (Markle) debe de tomarle el pelo a ese chico, porque él renunció a su trono más rápido que Eddie Murphy en (la película) “Coming to America”“, aseguró el presentador al principio de la velada en su discurso de apertura.

Aunque no llegó a los extremos de Ricky Gervais, que consiguió enfurecer a gran parte de Hollywood con sus comentarios mordaces y demasiado sinceros en varias entregas de los Golden Globe, Cedric también se atrevió a bromear acerca de uno de los puntos más delicados de la conversación que la ex protagonista de la serie “Suits” mantuvo con su amiga Oprah: la supuesta preocupación de la familia real por el color de piel que podría heredar su hijo mayor Archie.

“¡Necesitan al pequeño Archie! El príncipe Carlos no sabe bailar, ¿quién más les va a enseñar a utilizar TikTok?”, aseguró el cómico ante un auditorio repleto de estrellas, entre las cuales se encontraban algunos de los protagonistas de la serie “The Crown”, el drama que documenta el reinado de Isabel II y que fue el gran ganador de la noche al llevarse los siete galardones a los que optaba. Los propios duques de Sussex también habían recibido una nominación en la categoría de Mejor Serie de No Ficción con Presentador por su controvertido especial, pero perdieron a manos de “Stanley Tucci: Searching for Italy”.

